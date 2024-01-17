男子服飾店偷走7萬，還用贓款買新衣變裝逃跑。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區中平商圈一間服飾店，本月4日發現遭竊損失7萬元，店家查看監視器，發現竊嫌竟然假扮客人，還特地戴上手套偷走財物，逃跑過程中還用偷來的錢沿途買衣服，變裝2次企圖掩人耳目，氣得報警更將監視器PO上網，中壢警分局中壢派出所員警近日將49歲的羅姓竊嫌拘提到案，依法偵辦。

警方表示，這名羅姓竊嫌先是在店內戴上手套後行竊，以為不會留下跡證，更拿著偷來的錢，沿路買衣服變裝2次，還狡猾的轉乘客運、公車往蘆竹地區企圖掩藏行蹤，但他沒想到的是，警方沿途過濾近百支監視器仍鎖定他的身分，報請地檢署核發拘票，在羅嫌位於中壢廣州街的住處將他拘捕到案，全案訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，農曆春節將至，警方維護治安不鬆懈，呼籲民眾時刻注意查看自己隨身之財物，並注意周遭可疑人物，做好自身防竊，發現可疑人士或財物遭竊情事，立即撥打110報警，以保護自身財產安全。