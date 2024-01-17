曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。（台電提供）

外號「台電學姐」的郭庭均代表高雄區處參加節能診斷競賽。（台電提供）

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生體驗台電第一線人員現場搶修作業，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。（台電提供）

台電因應人才斷層，為精進同仁電力核心技能，今（17）日在高雄舉辦訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日，今年報名人數1280人，創下10年新高。其中，綽號「台電學姊」的郭庭均代表高雄區處參加節能診斷競賽，外型甜美的她曾當過「蜘蛛人」負責配電維修，還化身「冷氣醫生」開處方，幫助客戶成功節電省錢。

台電指出，今年競賽自1月15日起至1月24日為期10天，在台電高雄訓練中心、大林發電廠及林口訓練中心等多地同步展開，除配電事故搶修、配電外線與地下電纜等傳統賽事外，更有因應智慧電網發展的配電饋線自動化、大數據運用等項目。

台電近年「新陳代謝」因應退休潮，台電表示，隨著員工平均年齡持續年輕化，1年1度的技能競賽成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動。今年比賽超過420名30歲以下年輕同仁報名，參賽人數較5年前翻倍，更有80名選手是去年才加入台電的生力軍。

其中，模擬平時停電事故需更換電纜線、變壓器與開關設備的「配電地下電纜類」賽事備受關注，參賽選手須在時限內先將多達6層、寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，除工作技巧更考驗手速。經濟部次長暨台電代理董事長曾文生也體驗台電第一線人員現場搶修作業，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。

此外，這次吸睛「嬌」點莫過於人稱「台電學姐」的郭庭均，本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。她曾上過YouTube節目「一日台電」單元，曾是負責配電外線維修的「蜘蛛人」，轉換崗位後化身「冷氣醫生」。

郭庭均至今已為高雄40多家高壓電力用戶診斷，其中1間銀行辦公大樓經她細心「治療」，現正陸續汰換冰水主機、水塔及冷卻水泵等設備並調整使用模式，預計完成後每年將可省20萬度電、省下63萬元。