為因應桃園航空城、周邊工業區及產業園區等開發計畫發展，人口與交通量增加，交通部高速公路局規劃「國道2號甲線由台15線延伸至台61線計畫」，今天送至環評大會審查，會中委員並無太大疑義，順利通過環評大會。

高公局表示，航空城預估2041年居住人口達18萬人，本計畫路線屬航空城主要聯外道路，實有開發必要性配合周邊計畫發展需求，建構快速國道系統整合地區運輸需求，改善大園交流道及鄰近道路服務水準連結國道1號至3號、國1甲、台61、66線，建構完整高快速路網

高公局說，計畫路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），主線長度2.5公里，銜接優先段、台15線、台61線，設置1處無常駐人員地磅站，計畫路線沿新街溪規劃，減少私有地徵收及建物拆遷，遠離許厝港濕地及鳥類熱區，跨河段不落墩。

環評委員關心樹木移植存活率，高公局簡報時表示，存活率未達80％數量，以1比1.2比例補植，最後大會再要求移／補植喬木存活率監測時機修正為定植1年後，每年執行1次，連續執行3年。存活率應達80％以上，未達100％之數量，以1：1.2比例補植後通過環評大會。