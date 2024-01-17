2024總統大選塵埃落定，5/20之後的閣揆人選成為矚目焦點，有傳聞總統府秘書長林佳龍有望接行政院長陳建仁的班。對此，前立委郭正亮提出另外兩個人選，並稱民進黨總統當選人賴清德是「有恩報恩，有仇報仇」，大家不用太意外。

郭正亮今（17）日在中天節目《綠也掀桌》預估，賴清德競選總幹事潘孟安未來有可能當總統府秘書長。但郭也直言，賴清德跟前總統陳水扁差太遠了，阿扁身邊很多人不是出自原有派系正義連線，賴清德若用民進黨前主席卓榮泰或林佳龍組閣，這兩個都不是新潮流出來的，那新系人馬就會想，未來部長能分到幾個。

至於是否為林佳龍組閣，郭正亮分析，現在還有傳出學界，如國科會前主委朱敬一，但這不太可能，因為朱當院長就跟唐飛一樣，黨內人事不熟。郭認為，卓榮泰跟民進黨前秘書長羅文嘉在英賴之爭挺賴清德的，「賴清德是一個有恩報恩、有仇報仇的人，他會報恩的。」

針對閣揆一職，郭正亮強調，賴清德重新啟用卓榮泰或羅文嘉都不用意外，選林佳龍則是看重派系平衡。主持人李珮瑄直言，「一直不改的是民進黨，好膩喔」。郭正亮對此則回應，「今年立委平均年齡為什麼國民黨變最年輕，因為藍營很多都是第一次選上，民進黨尤其是南部，都是當三屆以上，這樣都幾歲了？」