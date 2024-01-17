新北割頸案引發社會高度關注，為強化防制幫派進入校園，警政署規劃，各地少年警察隊成立掃黑專責小隊，縱向統合幫派吸收少年、進入校園相關案件，由刑事局統籌執行，今發函通知各地警察局即刻辦理。刑事局強調，絕不容幫派組織侵入校園、妨害少年身心。

現行各地刑警大隊、警分局均設有掃黑專責隊。為強化防制幫派進入校園，警政署下令，由刑事局統籌執行，結合各警察局掃黑專責隊制度，於少年警察隊同步成立掃黑專責小隊，橫向統合轄區各警察單位所獲幫派吸收少年或進入校園資訊，有效介接校安室等單位，同時強化少年警察隊預防少年犯罪、偵辦少年觸法案件、介接少輔會等功能，結合各級掃黑專責編組能量，全力溯源並擴大掃蕩幕後幫派。

若發現幫派組織犯罪有少年學生情事，警政署已強力要求各警察機關落實溯源調查背後脈絡，全力剷除幕後分子，並要求各警察機關依組織犯罪防制條例第4條第3項「成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯相關罪者，加重其刑至二分之一」，建請院檢從重量刑。

過去針對參加幫派公開活動、參與幫派組織犯罪少年，會列高關懷對象，由少年警察隊關懷輔導；另，針對幕後動員、吸收之幫派，除列掃黑對象外，會同步依「兒童及少年福利與權益保障法」等法令，移請相關主管機關予以裁罰。