台灣缺工問題嚴重，一名網友日前在網路上看到一則徵才訊息，一家公司徵出納倉管人員，月薪29K，連3萬都不到，但工作內容包括申報稅收、設計廣告、為客戶設計圖片、規劃展場空間等22項，網友將其分享到網路上引起眾人討論，直呼「是一人公司喔」。

原PO日前在Dcard發文，貼出一間公司的徵才訊息，招出納倉管人員，而這職缺要負責的工作包山包海，包括要會海報、廣告、看版設計及美編，還要依客戶需求設計圖片，而且還要編輯期刊書籍的圖文，與印刷廠聯絡、估價，以及展場及室內空間設計與規劃等。

此外，這職缺還要負責文書工作，處理一般行政業務、會計帳務、申報各項稅務，以及包辦雜事，像是接待訪客、訂餐、收發公文、打掃等22項工作，但月薪只開出2萬9千元，讓原PO忍不住吐槽「有些資方真的不要臉。」

貼文曝光後，網友們紛紛指出，這招聘條件太不合理，認為一個人要做完這些工作，至少要給出月薪8至9萬元的薪水，還有人酸「一人公司喔，老闆把整個公司都交給你了」、「一人5個職務」、「進去準備被當工具人使用」、「我以為職缺名字是『出納倉管設計採購展務文書業務客服秘書員』」。