四年一次的正副總統大選落幕，但相關爭議依舊餘波盪漾，近日有網紅轉發影片質疑開票不公甚至有作票嫌疑，對此，資深媒體人范琪斐昨(16日)在IG發影片回應，認為有些人因為支持的人沒當選就喊不公，甚至傳未經證實的影片，讓她罕見說重話痛批「沒品」。

范琪斐昨發影片分享對選前選後各事件的看法，她說自己選前看到攻擊台灣選舉公正的短影音，想說應該不會有人相信，沒想到引來網紅轉發；她過去在美國當駐地記者數十年，拿川普2020年選輸提告的例子來說，不論是自媒體或傳統媒體，「說話都應該要負責任」，當時川普指控投票系統公司刪掉投給他的幾百萬票，支持他的電視台未求證就瘋狂轉發，讓美國到今天仍有人認為投票不公正。

范琪斐說，此事的結局就是支持川普的電視台被告，最後以巨額賠償金和解，對照如今有台灣網紅質疑台灣選舉作票，范琪斐表態她支持中選會提告，並非此事不能質疑，而是有多少證據才能說多少話，「有些話就是不能亂講，後果不是你可以承擔的」，她也強調所謂的民主精神就是輸了要服輸，若反咬對方作弊就是「沒品」。

最後，范琪斐說建議大家去看呱吉的影片，就知道在台灣作票不是容易的事，「信任是民主的基石，如果選民不信任投票機制，那幹嘛投票？」她也想問大家，如果支持者在質疑選舉結果時，「候選人是否該出來表個態？」對此，其他網友表示：「原本是很嚴肅的在看這段影片，結果那個『沒品』我直接笑出來」、「范姐好中肯」、「贊成中選會提告+1」、「感覺的出范姐的憤怒」。