台北市最快今年上半年成立青年局，台北市議會法規委員會17日續審組織規程，由於青年局員額多數從北市府現有局處移撥，不少議員質疑，青年局任務與既有業務無差別，也要求明列青年局各業務具體KPI及未來新增預算，北市法規會最終決議暫擱，下周三續審。

根據研考會資料，台北市青年局員額50名，設有綜合規畫科、國際發展科及職涯支援科，部分員額及業務從北市府各局處移撥，成立初期費用初估為2億6718萬元。

研考會規畫，北市青年局政策目標及衡量指標，包含青年就業、青年創業、青年公共參與及青年國際事務等4大面向，KPI則是參與職涯探索活動人數、合作實習場域家數、青年創業設立家數、台北市青創貸款核准件數、青年委員程案提案參採情形、補助參與國際活動人數及補助金額執行率。

但台北市議員陳宥丞質疑，青年局成立後，到底能幫助多少位青年？為台北提升多少國際能見度？KPI設定過於籠統、廣泛，簡直敷衍了事，其次，根據研考會調查，北市青年最主要面對居住、心理壓力及就業創業問題，青年局卻只列創業、就業相關KPI，完全不足。

台北市議員陳重文指出，青年局大部分預算都從北市府局處移撥，未新編預算很難支持，尤其綜合規畫科、國際發展科及職涯支援科新增數項業務，應說清楚未來欲編多少預算，市府要說服議員青年局不是拼裝車，而是可以開在高速公路上的賓利。

台北市議員林延鳳也認為，既然青年局多數員額從市府移撥，應能根據過去各局處辦理經驗，推估業務移撥到青年局KPI能成長多少。

台北市議會法規委員會第一召集人秦慧珠則強調，地方新設局處預算都從既有單位移撥，待局成立後，才編列追加預算，研考會現在無法回答未來預算數目，由於秦也指出，青年局80％業務都是新增，無法根據市府過去經驗訂立KPI，引起林延鳳不滿秦慧珠屢次替市府說明，憤而離席後，再返回繼續審議。

研考會主委俞振華解釋，青年局長上任後將調配局內各項業務比重，如果市府現在就針對某項業務訂立明確KPI，反而對未來局長較不公平，且青年局三科別有新增部分業務，現無法具體說明未來的預算，但青年局籌備業務階段會參照其他單位費用，估算出預算增加規模，屆時可提供給議員參考。

經討論，台北市議會法規會決議暫擱青年局組織規程訂定草案條文，下周續審。