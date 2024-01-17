坊間流傳「酒後騎電動自行車，不會被警察開罰單」，檢警再度釋疑表示，依照現行法律規範，電動自行車若是以電力為推力，仍符合《道路交通管理處罰條例》第73條「慢車駕駛人酒駕」，可開罰1200元以上、2400元以下罰款，就有1名呂姓男子，積欠罰款2400元，法務部行政執行署屢催不繳，最會發函其任職公司執行扣薪，呂男才嚇得將罰款一次繳納。

法務部行政執行署，在農曆過年前推動「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件」專案執行計畫，台中分署配合強化酒駕罰鍰拒繳案件執行，發現1名呂姓男子，在2021年3月間，在潭子區酒後騎乘電動自行車上路，被巡邏警員察覺，因拒絕配合酒測，警員依法開立2400元罰單。

不料呂男拒不繳納，案件於2023年10月移送到台中分署執行，雖通知呂男繳納仍無結果，台中分署在去年12月摯發執行命令，要求呂男任職的物業公司依法扣押其薪資債權，呂男收到公司通知後，終於願意配合，加計利息總計2606元，透過匯款一次繳納完畢。

台中分署表示，不分罰單金額多寡，將持續對於因酒駕遭開立交通違規罰單而仍拒繳的案件，強化執行，以端正蓄意違規酒駕民眾的危險駕駛行為，共同為保障其他用路人安全，盡一份心力。

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