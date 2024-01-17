團隊在檜林保線所進行建物構件調查。（林業及自然保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

林保署花蓮分署團隊調查時，還發現床之間黏貼著保線員的手繪圖。（林業及自然保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

保線所前方兩顆巨大檜木，映襯著能高南峰，美不勝收。（林業及自然保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

能高越嶺古道沿線的檜林保線所有74年歷史，是全台現存唯二的初代保線所，2016年因台電輸電線退役後已無需求，林業及自然保署花蓮分署接手，近日徒步上山調查測繪，發現檜木造屋架仍穩穩立著，將規劃修繕做為山屋，服務山友據點。

林業及自然保署花蓮分署指出，檜林保線所興建於1950年，原本為台電電塔維修人員宿泊點，近年因南投萬大至花蓮銅門的輸電線退役，不續租部分電力設備使用的國有林班地，去年2月將檜林保線所贈與林業及自然保署花蓮分署。

花蓮分署長黃群策指出，檜林保線所位於能高越嶺道20.5公里處，海拔約2109公尺，距離東段登山口約6公里，花蓮分署去年底與建築專業團隊行進行建物調查與測繪工作，歷經74年的颱風地震侵襲，檜木造屋架仍穩穩立著，見證台灣電業的關鍵歷程，花蓮分署團隊也思索著該以什麼方式延續老屋的生命。

黃群策說，初步評估，住宿空間約36坪，可容納60人，工程費用概估1500到2000萬元，將爭取預算修復，以原貌保存這棟國內現存唯二的初代保線所（另一為雲海保線所），與在地部落合作提供山友住宿餐飲等服務。

此外，能高越嶺東段因天長隧道過後的產業道路崩塌，黃群策說，這次勘查發現，因近年颱風地震災害，有大小不同的崩塌，雖然路況不是非常差，但必須高繞或為臨時性步道型態，花蓮分署計畫以手作步道方式整修得更堅固，讓山友使用更安全。

黃群策指出，包括步道整修和保線所修繕，力拚3到5年內完成，讓山友在徜徉於檜木林、盡賞雲瀑與群峰的自然美景，也能體驗保線員的辛苦生活並認識台灣電力發展的一頁歷史。