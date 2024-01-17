澳洲一名到府清潔的工作人員凱特分享，很多人為了方便購買洗碗機，卻不知道洗碗機的過濾器需要定期清洗，她曾遇過雇主家中的洗碗機卡超多黃垢，底部甚至還長出疑似香菇或是牡蠣形狀的不明物體，整個洗碗機裡面的氣味也是一言難盡，恐怖畫面吸引4.6萬人朝聖，不少網友驚喊噁心。

根據《紐約時報》報導，在澳洲黃金海岸工作的女子凱特在TikTok上拍影片分享，她從事居家清潔工作15年，不管在什麼情況下，她都寧可去清掃髒馬桶，也不想清理洗碗機，因為很多人不知道洗碗機裡的過濾器也要清洗，因此經常累積大量汙垢。

凱特表示，她碰過最可怕的案例是打開洗碗機的過濾器後，上面沾滿了黏稠的米黃色汙垢，底部則掛著好幾個狀似牡蠣或香菇的米色、黑色物體，完全看不出過濾器原本的顏色。之後她戴起手套仔細清潔，才讓過濾器恢復原本應有的金屬光澤。

恐怖畫面吸引4.6萬人朝聖，不少網友皺眉直呼，「這真的太噁心」、「好可怕的畫面」、「這樣洗出來的碗不會臭嗎」、「不敢相信有人能讓洗碗機這麼糟」、「本來在吃芒果優格，刷到這個影片以後，實在吃不下去了！」