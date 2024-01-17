丁噹新單曲〈最好不要再遇見你〉1／19 數位上線。(相信音樂提供)

丁噹新單曲〈最好不要再遇見你〉1／19 數位上線。(相信音樂提供)

丁噹新單曲〈最好不要再遇見你〉1／19 數位上線。(相信音樂提供)

「全民情歌天后」丁噹「夜遊 A Night Tour」演唱會即將於3月9、10日高雄流行音樂中心舉辦，新專輯雖然要再等等，但她搶先推出新單曲，讓歌迷耳朵先暖身，繼演唱會同名單曲〈夜遊〉讓歌迷相當驚豔後，再推出全新抒情單曲〈最好不要再遇見你〉，由黃婷作詞、張簡君偉作曲，丁噹溫柔聲線細膩詮釋歌曲，勢必再掀起一波情歌熱潮。

〈最好不要再遇見你〉以釋懷為視角出發，講述事過境遷後如何直視過往的戀情，過不去的終究是過去式了，丁噹說：「這首歌表面上，看似跟前任說再見，但其實是講跟曾經的那個自己再見。」她以較收斂的情歌唱法，以細膩輕柔嗓音詮釋，讓歌曲更具淡然的說服力，彷彿是一場與自己的對話，引人產生共鳴。歷經了多次受傷，丁噹也想跟過去的自己道聲再見，她表示因為在感情上，丁噹屬於迅速陷入型，在還沒真正開始前就會快速投入和付出，最後往往也被傷得很深，歷經過多次受傷，現在她懂得愛自己多一些。

在現實生活中，丁噹也曾在路上巧遇過前任，兩人見面時相互問好並聊聊近況，再見面後的心情，她說：「再回頭看，如果現在遇到不會再選他，覺得他說話方式和對待妳的樣子還是一模一樣。」雖然透過歌曲，丁噹並非是向前任說再見，而是透過歌曲告訴我們，都曾愛得轟轟烈烈，為愛付出一切在所不惜，回過頭很感激當初這麼努力去愛的自己，向過去的自己好好告別，學會坦然面對每一次別離。