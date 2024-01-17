大陸電動車巨頭比亞迪銷售成績亮眼，去年第四季銷量超越特斯拉，輕鬆達標年銷量300萬輛的目標，傳出比亞迪為了獎勵旗下經銷商的辛勞，大手筆發放20億人民幣（約新台幣88億）的獎金，引起市場熱烈討論。

去年上半年，比亞迪僅125.6萬輛，略低於原先預期，不過下半年開始打出激烈價格戰，成功刺激銷量逐月成長，一舉突破300萬輛目標，還吃下其他競爭對手的市佔率。

綜合陸媒報導，比亞迪決定豪灑20億人民幣的獎金，並依各家經銷商的銷售成績照比例發放，獎勵金規模相當於比亞迪單季利潤的2成。展望未來，比亞迪開始全力進攻海外市場，預計今年的成長率能夠超越國內市場。

比亞迪的強勢表現象徵大陸汽車產業蓬勃發展，尤其在電動車領域的力道更是領先全球，就連福特汽車執行長Jim Farley就說，我們認為大陸汽車是主要競爭對手，而非其他汽車製造商。

時代雜誌上周也發文指出，比亞迪在上一季擊敗特斯拉成為全球電動車銷售冠軍，給了美國一個教訓，「不要低估中國」在汽車產業展現的實力相當驚人。