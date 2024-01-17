民進黨今召開選後第一場中常會，黨主席賴清德會中向與會中常委宣布他退出新潮流派系一事；賴清德說，」因為當選總統，民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以「我自即日起離開新潮流」。

今天民進黨祕書長許立明請辭祕書長一職，黨發言人張志豪轉述賴清德致詞指出，他感謝許立明率領的黨部同仁、地方黨部主委和同仁。在這場選舉當中戮力同心、全力投入，也克服種種困難，每一項選舉的事務都辦到最好，是這次勝選的關鍵之一，他特別利用中常會感謝全體同仁。

他說，他也要感謝許立明，一年多前願意北上相助來擔任祕書長。在這個過程當中，中央黨部解決各種問題，這期間都是秘書長帶領大家，發揮領導統御的力量，克服種種險阻。

他說，祕書長現在也完成階段性任務和工作，他也很不捨的要履行承諾，讓許暫時回歸山林，「我們一方面感謝他，一方面祝福他，讓他休息一下，但是國家需要他，隨時要準備再赴戰場，我們謝謝他」。

賴清德說，他也要謝謝民進黨總召柯建銘所率領的立法委員，不管是有投入這場選舉或是不分區的立委，但是大家也都發揮最大的戰力，協助全體候選人爭取最好的成績。

賴清德說，這一次要感謝全國民眾的支持，這次所得到的選舉補助款，每一票有30元，第一個按照中央、黨部的要求，三分之一繳回中央黨部；另一個三分之一，他會捐給中央黨部做兩個用途，第一個用途會針對創黨及建黨黨員的生活照顧。

他說，第二部分使用用途，是給年輕的民進黨黨工，做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金，這部分後續由黨中央規劃；第三個三分之一會捐助公益使用，秉持以往，過去從國代、立委、市長的選舉補助款都是這樣。