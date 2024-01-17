周三台股再殺一波，終場收跌185.08點，為17161.79點，市場期待的萬八行情，變成萬七保衛戰。盤面一片綠油油，僅剩電通股收高穩住最後一道關卡，文曄觸及漲停，即使未守住，收盤漲幅仍達9%，傲視全場。

AI展望樂觀，輝達、超微上修目標價，台灣AI相關個股如金像電(2368)、技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、勤誠(8210)跌幅守在2%之內，不至於失控。千金股全部趴下，股后信驊(5274)等5檔跌幅超過3%，災情慘重。

台股摜破季線，今日外資(不含外資自營商)賣超782.2273億元，投信買超68.328億元，自營商買超14.8463億元，三大法人賣超699.05億元。外資繼續補刀，寫史上第三大賣超。

台股節節敗退，盤面上幾家歡樂幾家愁。神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權，繼昨(17)日恢復交易後直飆漲停後，今(17)日開盤續揚，一度大漲約9%，安格(6684)漲幅達3%，突破百元，迅杰(6243)、芯鼎(6695)漲多調節收黑。

晶圓雙雄分道揚鑣，台積電(2330)明日法說在即，股價穩在580元，聯電(2303)雖有投信連12買、自營商連10買護持，但多方已在50關苦撐約9個交易日，今日又逢大盤空軍壓境，大跌4%以上，50元不保。

被視為選後行情最受惠之一的生技股也難保優勢，股王保瑞(6472)傳出美國首宗併購案點燃希望之火，盤初一度跳空大漲逾5%，但不敵空方砲彈，收盤跌幅逾2%，安克(4188)大漲9%接棒穩軍心，順藥(6535)勁揚3%，華安(6657)、睿生光電(6861)、生展(8279)、強生(4747)、高端疫苗(6547)等維穩紅盤。

選後熱錢大出走，台股2天慘崩近390點，殺破17200點、失守季線。新台幣也倒，由於美債反彈、美元走強，外資大賣台股匯出，加上紅海美英與葉門胡塞武裝互轟，以及南北韓緊張局勢，導致美元獨強，新台幣午後貶值逾2角。

股匯雙殺，台股今日再跌185.08點，為17161.79點，5日RSI為15.92，10日RSI為28.11，9日K值為10.12，9日D值為16.26，20日乖離率為-2.5。

陸擬中止ECFA、斷交事件、紅海危機擴大及衍生斷鏈危機、蘋果銷售低迷、台積電毛利率下探52％等六大利空，讓台股選後面臨重重挑戰，外資上演大逃殺，16日狠砍451億元，創史上第15大，今日再砍782.2273億元，締下第三大紀錄，連3日賣超1324億元。

面對大盤變臉，凱基投顧提醒，K線收長黑跌破上周整理區間下緣17439點，再加上短期均線與月線呈現同步下彎，技術面顯示短線轉弱由整理格局步入回檔走勢。周三又一根長黑，17250~17200點支撐區一次跌破，台新投顧副總經理黃文清認為，受到政局因素，加上先前漲多消化，大盤持續陷入震盪修正格局，現階段聚焦周四台積電法說會、美國也有科技股財報須留意。（編輯：張嘉倚）