歐美官員接連淡化降息預期，降息時程將影響通膨、經濟，加上全球各地地緣政治風險持存隱憂，紅海危機更越演越烈，恐助燃通膨窘境，各國也緊盯兩岸局勢，台灣大選後，面臨盟國斷交，國台辦也召開例行記者會，發言人透露目前相關部門依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)條款及政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，此舉同樣牽動兩岸政經。

康和證券投資總監廖繼弘直言，ECFA衝擊，台股恐陷入中期整理，元月行情恐正式告吹，恐下探萬七。大盤受到去年11、12月累積漲幅過高，去年底衝刺萬八又缺量，導致今年元月行情薄弱，而台幣由去年底強升轉向趨貶，雖然選後不確定性解除也未迎來外資回歸，反而選後內資護盤意願降低，周三更受到ECFA恐中止衝擊，即便台灣政府已說明其影響不大，但對於塑化、機電、工具機、汽車零組件等ECFA相關產業股價全受到不小的衝擊，包括權值的台塑四寶，股價均跌至相對低檔，周三正式跌破季線，表現比美股更加疲弱。

廖總監說明，目前台股技術面，周KD往下，月線也下彎，季線跌破，面臨中期整理，元月行情恐正式告吹，整理恐達三周至三個月，元月中下旬關注台積電等大型法說、台美企業財報以及後續展望，目前留意過年後前後市場狀況，半年線在16920，觀察去年9月10月起漲點頸線，預估目前支撐在16900至萬七間。

操作上，留意ECFA弱勢股價能否止穩，雖然電子股跌有撐，但漲勢力不足，觀察電子股能否再度強勢帶動，即放眼大AI是否再成為救世主，去年初AI帶動大盤抗跌走揚，今年期望AI能持續領軍台股，美國輝達、AMD等大廠股價高檔有利，但目前台系AI漲勢無力，大部分AI個股均橫向整理，較強為IP，後市包括IP、散熱、伺服器、AI PC、AI手機等題材均可期。其他電子股，蘋果銷售數據不佳，台灣蘋蓋股受到影響，後續留意今年新機狀況，而手機市場也可留意摺疊手機題材。

美國聯準會(Fed)2月1日FOMC的會議結論，將討論降息時程，市場預估今年將降息5、6次，但恐低於預期，不過聯準會先前僅表示3次降息，加上經濟軟著陸跡象顯著，太快太急著降息反而影響不佳，取決緩和降息拿捏對經濟、通膨狀況至關重要，後續也將密切關注對台股影響。

權值王台積電(2330)周四舉行法說會市場屏息，周三股價相對有撐，其概念股率先點火，由萬潤(6187)領軍，盤中衝上173元歷史天價，弘塑(3131)、帆宣(6196)、中砂(1560)、家登(3680)、洋基工程(6691)等個股也均紅通通表現。