達康.com將在屏東帶來漫才表演，呈現喜劇的多樣面貌。（屏縣府提供）

文化部成年禮金今年1月20日起擴大發放年齡16至22歲，為鼓勵青年探索多元藝文活動，屏東縣政府配合推出「青年席位」優惠方案，凡使用文化幣購買屏東演藝廳、屏東藝術館表演節目，即可享全額購票買一送一、5折優惠及青年百元票券等不同優惠，近40檔以上優質節目可供挑選。

屏縣府文化處長吳明榮表示，除了縣府自製節目外，也邀請縣內傑出團隊及各縣市優質團隊響應「青年席次」推廣，集結各式各樣表演藝術，近期包括1月28日「國家青年交響樂團」及2月2、3日「達康.com」兩檔節目票券熱賣中。

其中國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會《夢響．續航》，是交響樂團接受旅美指揮家陳美安密集培訓後展現的成果，將演出美國作曲家伯恩斯坦《憨第德》序曲等多首名曲，並邀請加拿大知名鋼琴家喬恩．基穆拉．帕克同台演出拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》。1月28日下午3點於演藝廳演出。

達康.com為台灣最知名的漫才團體之一，從事漫才表演逾10年，於2013成立笑太夫漫才集團，以推廣「漫才」為目的，嘗試將各種不同的媒介、元素結合漫才，創作出許多喜劇的新樣貌。2月2日晚間8點、3日下午2點半將帶來全新創作「《好了啦！達康！》第八季第一集—Are you a 龍？」。

吳明榮說，延續去年6月成年禮金熱度，文化部今年度擴大發放給16至22歲青年1200點文化幣，除了維持原加碼優惠，購買青年席位、表演藝術100點贈100點，另外，青年席位購票方式從原需文化幣全額折抵，調整為至少使用100點。