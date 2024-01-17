林家興承諾整建期間將服務處供東勢尾社區發展協會舉辦活動使用。（林家興提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里東勢尾社區活動中心涉嫌占用私有土地，地主要求拆屋還地，引發地方反彈，在辦理結構安全評估鑑定後，各方達成協議，決定只拆除佔用私地部分建物，其餘「原地保留整建」，參選立委中七選區落敗的林家興也承諾整建期間將服務處供東勢尾社區發展協會舉辦活動使用。

東勢尾社區活動中心涉嫌占用私有地，地主多次向大里區公所催討，同時拒絕讓購，經協調決定使用到去年底，今年初拆除，不過引發社區發展協會反彈，大里公所因此爭取市府經費辨理結構安全評估鑑定，鑑定結果，拆除占用私地部分建物仍符合結構安全，此舉既可解決佔用民地問題，亦可保留活動中心提供民眾活動空間需求。

經地方民代提案爭取，獲台中市民政局補助130萬元，進行私地部分建物拆除、牆面修繕及屋頂全面換新等工程。公所17日更召開說明會，包括東勢尾社區發展協會、市議員李天生、林家興以及市議員林碧秀服務處派員共同參與，對於整建經費不足部分，將由大里公所承諾挹注經費解決。

唯整建工程長達半年，期間協會原先使用此處的歌唱班、書法班等活動將停擺，林家興當場邀請協會成員到他位於國光路2段服務處看看1、2樓空間是否合適？盼能協助解決問題；而市議員李天生提醒，活動中心並沒有建照，期許未來爭取經費進行重建，提供鄉親完善的集會活動場所！