【全程字幕】向在野黨示好？賴清德宣布退出新潮流運作 謝衣鳳揭內幕狠酸：退出不代表你就不是新潮流 @ChinaTimes

2024總統大選日前剛剛結束，民進黨新潮流辦公室17日發布新聞稿，指基於對總統職位的尊重，「賴清德不再是新潮流成員」。對此國民黨文傳會主委林寬裕表示，新潮流在2006年在民進黨內就宣布要解散，「我不太清楚賴清德主席現在退出什麼新潮流」。立委謝衣鳳也質疑，如果選前就決定退出，就應該在選前說明。

林寬裕今於中常會後受訪表示，據他所知，新潮流在2006年在民進黨內就通過解散派系議案，他不太清楚賴清德現在要退出什麼新潮流，畢竟2006年就決議派系要解散，他要退出新潮流前先回答，當初有沒有承諾遵守民進黨的決議，解散派系。

謝衣鳳則表示，賴清德退出新潮流，以切割新潮流方式，來回應柯文哲上午講的，民進黨不等於新潮流。謝說，民眾黨未來在立法院正副院長若與民進黨合作，就是辜負所有台灣選民的期待，畢竟從國民黨跟民眾黨總統候選人得票合計，是遠遠超過賴清德，代表民眾希望能政黨輪替，希望民眾黨在立法院可以跟國民黨一起在野監督，讓政府為人民做事情。

謝說，如果如新潮流總幹事段宜康所說，賴清德是選前就討論退出，就應該在選前說明，畢竟早說了不會有派系，但新潮流仍然存在，並且左右民進黨政策當選，未來民眾黨在立法院還跟民進黨合作，就只因為賴清德退出新潮流合作，這樣是欺騙民眾，也不符合民眾期待。

謝說，賴清德是弱勢總統，退出新潮流的運作，並不代表不是新潮流，過去新潮流在黨內所支持合作的政策，未來是不是能夠繼續符合在野，符合民眾期待，國民黨會持續關注並監督。