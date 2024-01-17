基金會志工以龍為長輩祈福。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦率縣府贊助10萬元。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦與長輩們揮毫。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

華山基金會苗栗站舉辦「祥龍獻祝福 老寶貝揪幸福」活動，提早為長輩過年，17日邀請苗栗縣長鍾東錦擔任祈福大使，祝福老寶貝們新的一年身體健康、平安順遂，縣府同時贊助10萬元經費，呼籲民眾響應愛心年菜公益活動，讓長輩們能過好年。

苗栗縣老年人口人數已達10萬567人，列冊獨居老人有1131人，近年縣府積極推動一系列關懷長者福利服務，設置社區關懷據點、幸福學院、長青學苑等，讓長輩們幸福安養。

華山基金會今年結合苗栗縣政府、中油探採事業部、台電苗栗區營業處、信邦電子、明峰科技有限公司、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司、上林藥師藥局、欣晏有限公司、立順興資源科技股份有限公司、京元電子股份有限公司、冠軍建材股份有限公司、群創光電股份有限公司、大漢之音FM97.1及後龍萬善祠（百姓公）等單位挹注經費，今天辦理祥龍獻祝福暨致贈獨居老人年菜活動。

活動由建功國小舞龍隊帶來競技舞龍賀新春，長輩們目不轉睛欣賞精彩演出，並且摸摸龍頭、龍尾祈福，縣長鍾東錦、議員余文忠、孫素娥、楊明燁、徐筱菁、陳光軒、廖英利、林寶珠、邱毓興等人到場關心老寶貝，執筆寫春聯提早與長輩們過新年，現場也邀請許多書法老師揮毫送春聯。

鍾東錦表示，苗栗縣65歲以上長輩破10萬人，未來老長輩會越來越多，加上年輕人多在外地工作，過年過節才回家鄉，因此獨居情況也會增加，而華山基金會辦理年菜服務，縣府也有義務協助，齊心照顧縣內長輩，營造熱鬧溫馨氣氛讓他們有過年的感覺。

鍾東錦指出，考量未來獨居老人增加，應提升預算在於關懷長輩福利服務，並且將持續佈建社區關懷據點，朝向一村裡一據點目標邁進，讓在地長輩有閒聊、互動及健康照護的地方，讓他們好好享受變老的時光，幸福安養。

華山基金會指出，「愛老人 愛團圓」公益行動苗栗區年節助老尚缺6成，盼支持愛心年菜每份900元，愛心專線：037-373-627。