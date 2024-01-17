台南市官田區隆田文資教育園區將於今年春節期間推出鐵道藝術文物展；圖為新竹車站的模型。（徐志綱提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區隆田文資教育園區將於今年春節期間推出鐵道藝術文物展，此次首度與鐵道藝術模型達人徐志綱、鐵道權威蘇昭旭老師合作，展出20座擬真鐵道模型、火車畫作及台鐵珍貴文物，展期從2月1日至28日。

園方分享，此次特展有許多亮點，達人徐志綱製作模型的精巧程度令人驚豔，尤以早期火車站的復刻場景最為人津津樂道，例如台中舊火車站、木造車站、屏東糖鐵以及首度公開展出的新營號誌樓，而特色車站包括彰化扇形車站、花樑鋼橋、平溪老街等場景也都在這次展出當中。

配合本次活動，鐵道專家蘇昭旭也大方出借私人鐵道畫作展出，促成這次文物展雙強聯手，園方特別推出特展模型手冊，限量800冊售完為止，而台灣鐵路公司與交通部鐵道局也鼎力支持，提供早期火車票櫃、列車長帽、珍貴老照片及模擬火車進、出月台的遊戲機等。

園方表示，歡迎民眾把握這難得機會，近距離欣賞超擬真的鐵道模型，感受台灣鐵道文化迷人魅力，另外，春節限定活動將一波波釋出，可以追蹤園方的臉書動態。