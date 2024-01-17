台北市立動物園不定期幫大貓熊家族健康檢查，全身性麻醉健檢則是每2至3年一次，「圓仔」去年滿10歲，園方昨為牠進行麻醉全身的健檢，發現圓仔牙根正常，只是因為天天咬竹子，補牙材料些許脫落。

北市動物園昨邀請麻醉科、牙科與影像相關專家組成醫療顧問團隊，為圓仔健康檢查，檢查項目包含一般理學、血液學、牙科、及眼科等項目，也針對心臟和腹腔進行超音波以及全身進行電腦斷層掃描，檢查結果均屬正常。

園方今表示，圓仔門牙曾因斷裂進行根管治療，但影像檢查結果發現牠的牙根目前正常，只是因大貓熊天天咬竹子，表面補牙材料有些許脫落。

動物園長諶亦聰表示，園方平常會不定期替大貓熊健康檢查，有時抽血、看牙齒或毛髮狀態等，全身麻醉健檢則因為風險較高，通常每2至3年執行1次，但如果遇上大貓熊繁殖季或疫情等特殊狀況，時程往後延。

但諶亦聰指出，大貓熊家族上次全身麻醉健檢是2至3年前，因此，去年11月已安排圓圓執行，圓仔則是昨日進行，圓寶排定2月。