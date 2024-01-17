山本由伸。（美聯社資料照）

順利包下日本組合大谷翔平、山本由伸，道奇將帶著巨大的期望進入今年賽季，若無法成功打進世界大賽，就是一個讓人失望的賽季。大聯盟官網點名7支有望在2024年球季取得大幅進步的球隊，常勝軍道奇依然入列，並被認為將在例行賽拿下110勝。

道奇上季先發輪值狀況百出，除了隊上神主牌柯蕭（Clayton Kershaw）外，其他人幾乎是倒的倒、傷的傷，還能創造百勝賽季已經很不容易，不過大聯盟官網認為道奇還能繼續進步，並給出簡單卻又強而有力的3個理由：大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

官網指出，把這3人加入擁有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的道奇陣中，根本就是一支超級戰隊，110勝並非是一件無法達成的事，且道奇曾在2022年狂贏111場例行賽，拿下國聯西區龍頭的位置，當時陣容並未像現在這樣星光耀眼。

期望過高則是道奇贏下110勝的最大阻礙，若上述巨星稍有閃失，或是任何一位超級巨星受傷，他們所承受的壓力將比過往還要沉重。其他被點名的球隊，包括洋基、紅人、皇家、紅雀、大都會、費城人。