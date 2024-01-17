台中有不少大型燒肉店，一名男子表示，許多人到台中必吃燒肉，好奇台中的燒肉店為何這麼有名？貼文激起網友熱烈討論，多數人說台中很多燒肉店都很普通，會吸引民眾用餐都是靠妹子在社群打廣告，若要到台中吃燒肉，最推薦俺達の肉屋、老井極上燒肉、締藏和牛燒肉、脂.板前炭火燒肉等4家。

原PO前天（15日）於PTT八卦版指出，很多人到台中必吃燒肉，但他認為吃一餐下來不便宜，食材新鮮度也不穩定，好奇台中的燒肉店名氣為何這麼響？

貼文曝光，網友說許多有名氣的燒肉店，都是用錢打廣告或請顧客打卡幫忙宣傳，顧客回頭率不高，也不值得從外縣市特地到台中吃，「盤子疊出來的，沒發覺都是妹子在宣傳嗎？」、「用妹子宣傳，才能吸引盤子光顧啊！」

其中有內行人分享去台中必吃的燒肉店，包括俺達の肉屋、老井極上燒肉、締藏和牛燒肉及脂.板前炭火燒肉等4家，並給予高度好評，大讚和牛新鮮好吃，去過一次會想再回訪。