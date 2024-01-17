2024總統選戰結果出爐，得票率依序為當選人賴清德40.05%、國民黨候選人侯友宜33.49%、民眾黨總統候選人柯文哲26.46%。而民眾黨選前質疑外界民調不準確，黨主席柯文哲選後仍直言是因「年輕人投票不如預期」才讓人覺得內參民調不準，引發討論。網站「全民查假會社」已整理各家民調檢視，扣除未表態後列出各家民調精準排序。

據《全民查假會社》14日專文內容，比照《聯合報》、《TVBS》、《鋒燦傳媒》、《台灣民意基金會》、《菱傳媒》、《三立》、《中華亞太菁英》、《震傳媒》、《ET民調雲》、《十方（KMT內參）》、《美麗島電子報》、《榮泰創數據》、《鏡新聞》、《QuickseeK》、《求真（TPP內參）》、《木炭民調》等數據後，發現在扣除未表態率後，以《聯合報》、《TVBS》、《鋒燦民調（FTNN）》排前三名。

該報告指，民調結果雖有差距，但多數候選人排名順序皆是正確，唯有《求真民調》、《QuickseeK》、《鏡新聞》3家民調，顯示柯文哲會在選戰中拿下第二名。至於在得票區間預測，《菱傳媒》、《美麗島電子報》與「真實無情的未來預測（非正規民調）」網站皆有披露，其中《美麗島電子報》雖然在支持度與實際得票率有落差8.4%，但預測數字是所有民調單位中準確度最高者，區間範圍近乎完全命中。

至於預估數字最不準確的網站，「全民查假會社」指出為「真實無情的未來預測」，該民調網站號稱結合多家民調，統整後進行得票數與當選機率預測，但結果卻出現僅有賴清德準確，柯文哲被低估，侯友宜被高估的情況。民調專家莊伯仲指出，檢視民調第一步至少「方向要對」，意即若連賴、柯、侯排序都錯，就有問題，他並點名《街頭民調》與其他民調差異很大，都不可信，相較之下，傳統定期做民調的單位，結果都算準確。