自日治時期設立、首間由台灣人所創的進口洋貨商店「五福商店」修復完成。修復工程總斥資3100萬，並歷時3年修復。台南市長黃偉哲日前赴現場視察修復狀況，並表示，此次修復案為公私部門合作的典範，讓五福商店再現府城繁華的美夢成真。

台南市長黃偉哲視察五福商店修復工程(圖片來源：台南市政府提供)

五福商店位於台南中正路上，也是台南市政、商業核心地帶，在日治時期稱為末廣町，也有「台南銀座」的美稱。中正路上建有許多現已列為市定古蹟的知名地標，如日本勸業銀行（現土地銀行）、林百貨等。

台南市長黃偉哲指出，五福商店擁有近95年歷史，是台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店。五福商店經歷數十年的出租，近日由繼承人決定與公部門共同出資修復，完成老屋重生。

黃偉哲補充，該工程從2021年計畫申請至修復完工歷時4年，修復總金額3千1百萬元，公部門共挹注1,900餘萬元，終於在今年台南400的重要時刻，卸下神秘面紗，露出精緻且華麗的裝飾藝術風格立面。

台南市文化局說明，「五福商店」將原有立面上的「福」字商標、「GOFUKUSHOTEN」的店名字樣、建築中的西洋語彙、傳統流蘇圖樣等裝飾物盡數修復仿作，本次修復工程更改善不均勻沉陷造成的結構破壞，以及分戶與裝潢導致的人工破壞，提升整體建築安全，使老屋重獲新生，並擁有邁向下個百年的生命力。