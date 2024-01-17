東方線上表示，在1年送禮節日中，「農曆春節」是最多消費者送禮慶祝的節日，比例高達67.8％，其次為「生日」、「母親節」與「父親節」。在華人送禮「三大節」中，亦以農曆春節獨占鰲頭，「母親節」、「父親節」等不同於傳統的送禮大節則已然出現。

若以年齡層觀察，東方線上發現年輕世代跟與「我」相關的節日最有感，包括生日、母親節和父親節，30～49歲則最愛送禮、積極參與各個節慶，50～64歲的送禮時機相當規律，仍然跟著傳統三節出手。

而春節送禮商機高，禮品消費金額也連年成長。從「東方線上E-ICP消費者資料庫」趨勢觀察，過去4年春節送禮金額逐年提升，至2023年春節平均送禮金額已達5347元，較2020年平均4496元提高851元或18.9％。

而送禮金額超過5000元的消費者，人數也逐年增加。東方線上指出，2023年送禮金額超過5000元的消費者比例達45.8％，較2020年提升17個百分點，顯見春節送禮經濟並未因過去3年疫情而消退，社交需求展現在消費行動中。

至於什麼是消費者選購春節禮品的心頭好？東方線上發現，高達74.3％消費者仍偏好直接贈送「金錢／紅包」，其次則是「休閒零食」、「南北貨」與「水果」，顯示實質的紅包禮金仍是春節時消費者表達心意的首選，不僅創造購物氣氛，也帶來商機。

除了紅包外，消費者春節更偏好「送吃」，包括「休閒零食」、「南北貨」、「水果」、「茶葉」等。其中，50歲以上的中壯世代過節概念仍偏好「民以食為天」，無論是各種類型的飲食，都願意採購相送。

而今年春節最後一天是西洋情人節。「東方線上E-ICP消費者資料庫」顯示，男性在情人節中的付出數據有目共睹，男性消費者在情人節時為贈禮主力、占比達67％，平均贈禮金額為3662元，無論人數比例或消費金額，都遠高於女性。

而不同性別的贈禮選擇也呈現出明顯差異，東方線上指出，男性較多贈送「鮮花」與「保養品／化妝品／香水」，女性則偏好贈送「衣服／飾品」、「鞋子」。有趣的是，女性傾向為男性打扮外貌的「伴侶造型消費」，商機需求也不可忽視。

東方線上總監王昱中表示，春節仍是最多消費者送禮表心意的節日，消費行為較疫情期間有增無減。然而節慶送禮商機世代不同，「創新」與「經典」都是商機，30、40世代為「隨時表心意」主力族群，在各節慶送禮比例均高於整體平均，50世代消費者春節更偏好「送吃」。