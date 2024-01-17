國民黨不分區立委當選人韓國瑜成為立法院長的呼聲高。對此，資深媒體人黃揚明認為，若韓當立法院長，擔任國慶籌備委員會主委，「Taiwan National Day（台灣國慶日）」字樣不會再出現。

2024大選過後，新一屆立法院將於2月1日開議，立法院長龍頭的爭奪備受矚目，藍營拋出「藍白合作」，由國民黨不分區立委韓國瑜與民眾黨不分區立委黃國昌的「韓昌配」，搭配擔任正副院長的建議。

對此，黃揚明今（17）日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，立法院長有很重要功能，就是要辦國慶，因國慶都是由立法院長當籌委主委。黃揚明直言，韓國瑜若當立法院長，「Taiwan National Day」字樣就不會在國慶上出現，對藍軍而言意義重大。

黃揚明強調，國民黨若能拿下立法院長位置，會有一定的部份不讓綠營踏紅線。

內政部國慶籌備委員會連續3年將雙十國慶英譯為「Taiwan National Day」，而非「National Day of Republic of China（中華民國國慶日）」。前總統馬英九去年更因此拒絕出席國慶大會，強調拒絕為「台灣」路線背書。