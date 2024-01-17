新竹縣113學年度總量管制學校共有18所學校，人口快速成長的竹北市就有15所學校，因是龍年生的學生升國中，六家高中國中部和興建中的文興國中都加入總量管制行列，教育局已公布新生登記入學時程，縣長楊文科請各鄉鎮市公所配合在3月8日前寄發入學通知單。

教育局長楊郡慈指出，112學年度全縣國小新生設籍6843人，其中竹北市3376人，113學年度設籍6333人，其中竹北市國小新生設籍3139人，今年國小一年級新生是有減少。

不過，112全縣國中新生設籍5966人，其中竹北市3088人，113學年度因是龍年生，全縣國中新生設籍暴增到7572人，其中竹北市國中新生設籍人數更達4028人，比去年增加近1千人。

楊郡慈表示，國小新生登記資格審查為3月22日及23日，管制國中辦理新生入學登記時間為3月23日，各鄉鎮市公所及總量管制學校將於3月8日前寄發入學通知單及相關資料，請家長們留意信件收取。

113學年度總量管制學校維持112學年度有，竹北市東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中、東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、博愛國小、中正國小、嘉豐國小及新豐鄉松林國小等14所學校。新增4所總量管制學校為，竹北市六家高中國中部及興建中的文興國中，竹東鎮二重國小、湖口鄉新湖國小則因量體不足做總量管制。

教育局提醒總量管制學校的新生家長，務必於新生入學登記時間，至各學區學校進行登記作業，入學資格審查應提供全戶設籍資料、設籍房屋所有權狀或當年度房屋稅籍證明。

若是租賃房屋者，則需提供水電費收據及經法院公證的房屋租賃契約證明，或公家宿舍配住證明等，詳情請至縣府教育局網站，路徑為首頁－便民服務－學區劃分、總量管制專區查詢，亦可電03-5518101＃2851向縣府教育局人員洽詢。