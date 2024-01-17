嘉義縣環保局17日邀18鄉鎮市公所遠端連線，各鄉鎮同步進行環境清潔，並出動進口高壓熱水清洗機清洗街道路面。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局17日邀18鄉鎮市公所遠端連線，各鄉鎮同步進行環境清潔。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局17日邀18鄉鎮市公所遠端連線，各鄉鎮同步進行環境清潔。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局17日邀18鄉鎮市公所遠端連線，各鄉鎮同步進行環境清潔。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迎接農曆過年！嘉義縣環保局17日邀18鄉鎮市公所遠端連線，各鄉鎮同步進行環境清潔，環保局更出動由環境部環境管理署補助購置的進口高壓熱水清洗機，其中位於太保市七主宮主場，就清出垃圾156公斤、清溝0.65公里、清理淤泥2.5公噸。

嘉義縣環保局今在縣治特區辦理年終環境清掃，邀各鄉鎮市公所遠端連線，嘉義縣長翁章梁、環境部環境管理署長顏旭明、太保市長鄭淑分、朴子市長吳品叡、縣議員姜梅紅等人率團隊共155人，從七主宮主場前出發，清理面積約1800平方公尺、清運垃圾156公斤、清除積水容器113個、清溝0.65公里、清理淤泥2.5公噸。

環保局指出，今天的活動集結各地志工、縣府建設處、警察局、祥和國小、嘉義區監理所、台糖公司及太子商圈觀光發展協會參與，將清潔重點鎖定在彩虹商圈周邊，環保局更出動由環境部環境管理署補助購置的進口高壓熱水清洗機，在街道角落進行消毒，翁章梁親自操作器具，透過高壓熱水為道路、牆壁、溝渠清潔殺菌，打造乾淨公共空間。

顏旭明說，環境部固定在過年前推行全台環境大掃除，過去全台每月平均廢棄物重量約40至41萬公噸，每年1月可清理量可達47萬公噸廢棄物，垃圾清運量增加10至13％，呼籲鄉親打掃時做好垃圾分類，若有高壓氣瓶，如小瓦斯罐則需外打包處理，丟棄前可先洩氣，減少清潔人員不慎受傷的可能性。

翁章梁說，過年大掃除就像是一年一度的深度清理，民眾可將家中廢棄大型家具交由清潔隊處理，進一步強調，年終大掃除不是一次性活動，未來會持續推行，新的一年也會繼續進執行每月一鄉鎮市一村里的「村里清潔大作戰」。