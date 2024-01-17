楊一展、鄒承恩2014年因拍攝《16個夏天》結緣，在劇中與林心如、謝佳見、許瑋甯組成5人幫，成為一時熱門話題。2人今（17）日出席八大《世界第一等》記者會，節目以「好友搭檔深度冒險旅行」為主題，前進帛琉15天。楊一展坦言製作單位找上門時，他腦中第一個想法就是要找鄒承恩，「拍完《16個夏天》就沒聯絡，好久沒碰面，剛好我跟他會相約運動，就像是好友出去玩」。

當年拍完《16個夏天》後，楊一展與就跟其他演員斷聯，「剛好姊姊生病，消失在螢光幕前幾年，我就想好好陪她走完最後一段路」。鄒承恩認為2人的默契依然沒變，當年他也一樣歷經喪父，對失去親人的悲傷有共感。

楊一展跟江祖平分手後，目前已單身8年。（八大提供）

這次的旅程，2人體驗了戰士舞、穿丁字褲，楊一展猶記2006年主持《大腳走天下》到蘭嶼體驗穿丁字褲的樣子，「年輕時的我偶包超重，這次去完全沒問題，一脫就來」，自嘲是不是更年期已到，才如此放的開，笑稱被綁丁字褲時還有點「蛋蛋的哀傷」，但也不至於太痛。

鄒承恩（左）、楊一展（右）去帛琉錄製外景節目，美景讓他們念念不忘。（八大提供）

錄節目過程不忘體驗美食，鄒承恩自爆15天胖了4公斤，搬個5公斤行李還閃到腰；楊一展平時熱愛運動，一餐可以吃5碗飯，他到帛琉也採用高碳飲食，加上跑步環島維持身體機能，起因於2018年姊姊離世後，讓他下定決心要照顧好身體。

楊一展(左三)、鄒承恩(右三)在帛琉體驗當地「戰士舞」。（八大提供）

感情部分，楊一展自與江祖平分手後，就沒再交女友，也沒有遇到對的人，大約單身8年。不過他今坦言很想當爸爸，鄒承恩卻在旁勸他要想清楚，「結婚是一回事，有家庭、有小孩又是另外一回事」，很羨慕他單身的自在。