桃園市家庭教育中心21日起辦理「新年好運龍總來」年節系列課程，包含4場家庭教育線上課程、3場線上及6場實體龍年故事親子共學活動。（陳夢茹攝）

桃園市家庭教育中心21日起辦理「新年好運龍總來」年節系列課程，包含4場家庭教育線上課程、3場線上及6場實體龍年故事親子共學活動。（陳夢茹攝）

農曆春節將至，桃園市教育局準備多種主題課程，包括有實體課程、線上課程等，協助孩子們了解如何運用壓歲錢、學習居家整理等，也建議家長可以共學，不僅能增進感情也能讓學習效益擴大。

桃園市家庭教育中心21日起辦理「新年好運龍總來」年節系列課程，包含4場家庭教育線上課程、3場線上及6場實體龍年故事親子共學活動。教育局局長劉仲成表示，這次規畫許多親子共學的活動，除了教導學生除舊布新以外，還有居家整理等課程，每個活動都有很多含義，他也呼籲，孩子的童年只有1次，過年期間要多陪伴孩子、與孩子互動。

線上課程首先將於21日登場，邀請《財富自由的整理鍊金術》作者小印老師分享整理居家空間跟財務的方法。她說，平時如果能落實居家整理，不僅能省下時間還有金錢，舉例來說，若東西亂丟沒有整理，有可能需要花許多時間找尋，甚至東西放到過期需重新購買，家長如果能以身作則一起學習，對孩子影響力更大，因此也建議親子共同學習，讓效益更大。

輔仁大學兒童與家庭學系兼任講師柯良宜27日將分享「從壓歲錢幫助孩子理解『錢滾錢』」，教導孩子善用長輩給的壓歲錢，並跟孩子討論如何花費及用途，引導孩子合理規畫運用壓歲錢，進而培養孩子良好的金錢觀，學習正確理財觀念。

2月2日將辦理「飲食心理學－如何健康吃喝過好年？」邀請利伯他茲心理諮商所所長才煒民，教導過年期間與親朋好友享用美味年菜、大吃大喝之餘要如何顧及健康，平衡營養與熱量，才能安心開懷地吃大餐。