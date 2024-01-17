趙正平特別請好友薔薔擔任記者會主持人，並獻上大紅包。（池宗玲攝）

55歲趙正平今（17日）出席麵食副業新品發表記者會，邀請薔薔擔任主持人。他日前透露向小22歲、交往2年的空姐女友求婚成功，今害羞表示其實已經求婚1年，他說求婚時，2人在家裡吃飯，他單膝下跪許下諾言，「我是直男，不會講浪漫的話，但我有釋出我最大的誠意，表示要將我的餘生都給她，包括我的財產，還有房子、保險都會登記她名字」。

他說，最近就會跟未婚妻完成結婚登記，婚宴則希望越快越好，目前預計在3月舉辦，保護未婚妻的他，表示屆時只會邀請親友，舉辦2、3桌的家宴，希望一切低調，「畢竟結婚是一輩子的事情，她也有點不太適應自己是演藝人的另一半」。

他透露，求婚時未婚妻相當感動，「我平常在節目上習慣嬉笑怒罵，等到要做正經事時就有點卡住，不知道要怎麼說話」，他說雖然求婚時沒有準備鑽戒，但過幾日一定會帶未婚妻去挑選，他認為鑽石大小不重要，最主要的是未婚妻要喜歡。

趙正平今被逼問與未婚妻都是如何稱呼對方，他先說2人都是直接叫對方名字，接著才害羞坦言早就已經互稱對方為老公、老婆。他說，求婚後已經跟未來岳父母見面，長輩們都很高興的獻上祝福。趙正平表示一定會帶未婚妻拍婚紗、度蜜月，但實際日期都要再看工作行程再做決定。

他坦言2人交往期間也會因為生活小事發生爭執，但都沒提過要分手。過去個性衝動的他，認為自從與未婚妻交往後，各方面都改變許多，「我光脾氣就改了很多」，每句話都在放閃。

趙正平繼牛肉麵後再推出乾拌麵，表示今年將再發表2樣新品，也希望年底跨足火鍋市場，拓展新客群。至於今年的年終，他表示因為公司成立不久，恐怕沒辦法發到一個月的年終，但詳細數字還是要請會計計算後才會知道。