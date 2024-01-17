春節將至，預期將有大量人潮歸國，中華郵政公司近日宣布進行入境郵包專案檢查，以阻絕非洲豬瘟侵入台灣。台南市長黃偉哲日前赴台南郵件處理中心視察邊境防疫人員檢疫流程。黃偉哲表示，期盼國人春節期間購置肉品時，多選用本土豬肉產品，以防非洲豬瘟病毒流入。

台南市長黃偉哲日前前往台南郵局視察，除現場聽取防疫人員解說外，也由台南檢疫站領犬員帶領，了解檢疫犬郵包檢驗工作。黃偉哲強調，入境包裹、涉及非洲豬瘟及其他傳染病的防治或是毒品的防治等，都由郵局經手，他並感謝防疫同仁為守護國門所做的努力。台南郵局局長李英傑指出，農曆春節前是進口國際郵包之高峰期，台南郵局將強化檢察業務，防止境外重大動物傳染病入侵。

台南郵件處理中心出動檢疫犬守護國門(圖片來源：台南市政府提供)

台南市農業局指出，近期國際間的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，據農業局統計數據指出，日前亞洲地區共有18個疫區國家。近日，台灣邊境防疫人員陸續於各機場港口查獲旅客攜帶及農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中，查獲檢驗出非洲豬瘟病毒陽性的豬肉製品。此類豬肉製品的陽性檢出率高達9.3%且未見下降趨勢。

台南市農業局長李建裕呼籲，國人在選購肉品時可認明有台灣產地標章之新鮮豬肉，切勿自國外自行攜帶肉類產品入境或購買來歷不明的豬肉製品。如查獲自非洲豬瘟疫區夾帶豬肉產品之郵包，將依動物傳染病防治條例規定處罰收件人第1次20萬元罰鍰，第2次(及以上) 100萬元罰鍰，另自疫區輸入禁止輸入的肉製品者，將裁處7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。