健喬2023年呼吸道產品營收占比約24%，年成長約30%，成長主因除愛克痰及咳嗽藥(水)仍維持20%以上年增長外，鼻用類固醇噴劑銷售量年增131.6%。林智暉直言，今年愛克痰出貨還會再成長，去年外銷約3千萬顆，今年將會積極拓展新市場如中東等，出貨動能會再加強，至於鼻噴劑，去年歐美市場缺貨，預期今年拉貨成長，都將成為營運成長動能來源。

展望2024年，新冠肺炎感冒化的趨勢逐漸成形，呼吸道產品市場需求仍持。健喬今年愛克痰港澳、東南亞市場持續看好及中國大陸新市場訂單挹注下，傳統旺季的營收樂觀可期。

另外，在策略聯盟方面，2024年健喬將深化及擴展與合作夥伴產品的區域合作，也透過原廠的技術授權在台灣註冊新藥進行銷售。林智暉預期，今年這部分的營收金額應該會蠻大的。

在購併腳步方面，林智暉說，其實一直都在進行中，國、內外都有在考慮，不只是廠還有藥證也都在看，但暫時沒有明確的成果，不會間斷尋找合適標的腳步。

健喬另一個營運成長的新動能，為子公司優良生醫於2022年1月自健喬子公司優良化學分割出來後，專注消費性OTC市場，近二年獲利成長顯著。優良生醫結合製藥GMP的工廠資源，透過垂直整合熟悉通路需求，加上健喬與日韓策略聯盟藥廠建立緊密關係，計畫引進最貼近市場需求的日韓OTC產品，期待優良生醫成為連鎖藥局未來市場成長所倚賴的重要銷售平台，在OTC市場不受健保價壓抑的經營環境下，未來的營收成長無可限量。