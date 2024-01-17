2024大選立院呈現三黨不過半局面，前立委郭正亮認為，由於國民黨和民眾黨未來將比拚改革、誰聲量大、先提出大家認同的議題，因此在接下來，行政院長陳建仁的日子將會很痛苦。

郭正亮今（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，藍白陣營在立法院下個會期，可能會追查國造潛艦價格、總統蔡英文論文與疫苗EUA，並質詢經濟部長王美花大陸貿易壁壘調查等問題。

因此，在郭正亮看來，從2月1日立法院開議到新政府上任前，會是陳建仁最痛苦的日子，因為藍白立委們在新政府上台前，會想盡辦法追問蔡政府官員問題，進行蔡政府8年的總清算，並相互比拚誰清算得漂亮，「陳建仁算你衰！」

針對郭正亮的說法，節目同台來賓、國民黨前立委蔡正元表示，若是有「綠白合」，就不方便這麼強烈的質詢跟監督了，郭則回應，綠白不太會合，因為要是合作，民眾黨「就結束了」，此外，民進黨也已經拒絕民眾黨提出的國會改革主張。