由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演、《柏靈頓熊熊出任務》編導保羅金（Paul King）執導的奇幻歌舞片《旺卡》（Wonka）上映後口碑叫好叫座，全球票房正式突破5億美金（約150億台幣），同時也超越了強尼戴普《巧克力冒險工廠》的全球票房4.7億美金（約141億台幣），華麗的歌舞和充滿幻想的魔法故事，成功締造票房佳績，上映1個半月後也將上架影音串流平台。

新生代男星提摩西夏勒梅在美國老牌喜劇演員金懷德和百變巨星強尼戴普之後接手旺卡這位經典角色，片中還有大量的歌舞戲，讓他接下角色時既興奮又害怕。但透過大量的歌舞訓練，還有個人風格對角色的詮釋，甜茶塑造了年輕氣盛又充滿野心的「威利旺卡」，深受觀眾喜愛，他說：「這個版本的旺卡充滿了夢想，他想要他深愛的人們在背後支持他做想做的事，而他也真的找到了這樣的一群人，這是部非常暖心的電影。」

《旺卡》故事描述了在成立巧克力冒險工廠之前，懷抱理想的威利旺卡企圖將自己製作的巧克力推廣到全世界，即使一路上遭遇阻撓和挫折，他仍樂觀面對、拒絕放棄夢想。除了提摩西夏勒梅之外，還集結了英國男星休葛蘭（Hugh Grant）、奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、「豆豆先生」羅溫艾金森（Rowan Atkinson）聯手演出，一起打造夢幻歡樂的視聽饗宴

而對於該片在口碑及票房上的成功，導演及男主角都對續集樂見其成，連甜茶自己都很好奇旺卡是怎麼從一個有理想的樂觀青年變成巧克力工廠的古怪創辦人，「關於旺卡一定還有很多故事，也許發生了什麼驚人的轉折，我真的想不透旺卡為何最後會變成那樣，連我都很好奇到底發生了什麼事。」電影將於1月22日上架CATCHPLAY＋。