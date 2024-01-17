台中市1名5旬婦人，近2年來出現腰痛、頻尿症狀，誤以為脊椎遭受壓迫所致，不料就醫接受核磁共振檢查，竟在膀胱黏膜下方發現一顆3公分腫瘤，透過病理報告證實為罕見的「良性膀胱平滑肌瘤」，目前全世界僅有約250例報導，經手術摘除後，婦人術後狀況良好，解決腰痛、頻尿不適症狀。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，該名50多歲婦人，起初因腰痛症狀到神經內科求診，安排核磁共振檢查，在發膀胱裡發現1顆腫瘤，轉診到泌尿科，由於初步懷疑可能是惡性腫瘤，與病患討論後決定進行膀胱鏡腫瘤刮除手術，手術當天發現跟一般的膀胱腫瘤不一樣，表面呈現平滑特徵，經病理報告確認為罕見的膀胱肌瘤。

由於膀胱肌瘤可能呈現無症狀，或因腫瘤的大小和位置而表現為頻尿、排尿困難、尿液不適等症狀，有時甚至伴隨血尿或腹痛，該名婦人的腫瘤，因逐漸擴大到3公分，對膀胱收縮造成影響，因此頻尿情況逐漸明顯，而膀胱肌瘤的主要治療方式為手術切除，因為預後良好且復發機率非常低，門診定期追蹤即可。

黃煒軒指出，膀胱肌瘤在所有膀胱腫瘤中所佔比例不到0.5％。根據有記載的文獻統計，全世界僅有約250例報導，其中以女性患者居多，對於這類罕見疾病的發生機制仍不清楚，推測可能與荷爾蒙失調、膀胱感染等多種因素有關。

黃煒軒提醒民眾，若出現頻尿、尿急、反覆泌尿道感染等症狀，建議儘早尋求泌尿科醫師進一步檢查，以便及早發現和處理相關問題，才不會影響生活品質。