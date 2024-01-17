新竹縣文化基金會主辦「第二屆縣長盃全國書法比賽得獎作品展」已在縣府長廊展出30幅得獎佳作，縣長楊文科17日偕新竹縣書法名家共同揮毫寫下「祥龍獻瑞慶豐年」，宣傳20日春聯揮毫贈送活動，歡迎民眾當天到縣府大廳欣賞大師揮毫，索取限量春聯。

楊文科說，書法是固有文化的靈魂及瑰寶，新竹縣將推動書法教育課程列入學校課綱，從中年級開始學習，感謝深耕書法教育執行委員會執行長賴煥琳校長，明年縣府也會繼續舉辦比賽，歡迎大家來看全國書法傑出作品，一起學習寫書法，欣賞書法大師揮毫。

文化局長李安妤表示，貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，每年在春節前舉辦揮毫送春聯活動，都有多位書法名家現場揮毫寫春聯贈送民眾，活動並有創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印年畫等。

李安妤並說，今年首次整合縣府各局處辦理春聯揮毫贈送活動，擴大行銷亮點，20日將由縣長楊文科率領書法家及府內主管一同開筆揮毫，並邀請23位新竹縣書法及版畫老師與縣長盃比賽首獎得主齊聚一堂，現場書寫春聯贈送鄉親，增添年節喜氣。

春聯揮毫活動將邀請賴煥琳、謝秀英、謝石鴻、張雙土、胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、彭鴻欽、章宗耀、謝珮珍、曾玉惠、孫增春、李金柱、洪錦雲、許瑞娥、張雪琴、楊碧奇、蕭輔宣、曾雪梅及陳永欽等23位書法名家現場齊聚揮毫。

同時，邀請第二屆縣長盃首獎吳吉祥老師、張富南老師及蔡承恩同學、曹宸瑋同學、林子心同學共襄盛舉，得獎作品書風筆意各異其趣，以躍動優美的文字線條書寫經典文字，展現絕妙的書法技藝。