罰鍰不繳當心保單被強制執行！桃園執行分署為貫徹政府「酒駕零容忍」，全面清查酒駕欠繳罰鍰，並針對「保險藏錢」的酒駕慣犯，以解約金清償欠款，像是3度酒駕的謝男，名下沒錢卻被查出有人壽保單，桃園分署終止契約為國庫進帳7.6萬餘元。

桃園分署指出，近來最高法院民事大法庭裁定已肯認要保人基於壽險契約得請求返還權利得為強制執行之標的，執行機關於必要時，得核發執行命令終止義務人為要保人的人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金，意即可以片面終止欠稅者的壽險契約，要求保險公司掏出解約金繳清罰鍰入國庫。

桃園執行分署遂全面清查並執行滯欠酒駕罰鍰義務人的人壽保險解約金，像是謝姓男子因10年內3度酒駕遭罰9萬元，僅繳5000元後即未再繳納，移送強制執行，因謝男名下無任何財產，僅有於保險公司投保的人壽保單，經桃園分署終止保險契約收取解約金，獲清償7萬6181元；

吳姓男子無駕駛執照，1年內2度酒駕遭罰，卻積欠5萬元罰鍰未繳，執行官查無財產又經多次催繳未予理會，桃園分署即終止保險契約全額清償。

桃園分署強調會全力調查義務人的財產所得並強力執行，以彰顯打擊酒駕決心，也讓義務人為酒駕付出代價。針對有意清償而無法一次繳納者，也協助辦理分期繳納，避免逕行終止保險契約，像是中壢區的王姓男子，5年內2度酒駕遭罰9萬元未繳，桃園分署去年2月扣押保險契約債權，王男隨即到場辦理分期，每月清償1至2萬元，上月已全額清償。桃園分署強調，強力打擊酒駕同時，也不忘關懷弱勢，兼顧國家公法債權、義務人權益，創造雙贏。

桃園分署呼籲民眾切勿酒駕、拒絕酒測，以維護用路人人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納，勿存僥倖心態，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免移送執行後，遭扣押存款、薪水，甚至動產、不動產遭拍賣，得不償失。

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