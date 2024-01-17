嘉義市31歲洪姓弟弟與68歲哥哥在八德路一家海產小吃店一同工作，去年11月30日被質疑與大嫂有曖昧，洪男否認，哥哥仍碎念，他暴怒持菜刀砍殺哥哥頸部多刀，當場血流如注，洪男被逮捕，嘉義地檢署偵結依殺人未遂罪起訴洪男。

洪姓男去年10月間才從雲林搬到嘉義市，與兄嫂一家人同住，洪兄在海產店當廚師、洪弟負責外場及洗碗，11月30日晚上7點多，洪弟因不滿兄長指責他與嫂子有曖昧，行為不當，洪弟否認、反駁，竟然拿菜刀砍哥哥的左頸10多刀，洪兄當場血流如注，現場血跡斑斑，在場民眾都驚嚇不已，警方獲報趕到現場逮捕洪男。

起訴書指出，洪兄的臉部、脖頸、前胸部位被菜刀砍劈，用左手阻擋，以致左手有多處割傷，左臉頰、眼瞼皮膚有7X5公分、左頸深度撕裂傷26公分、多處肌肉切斷、第5至6頸椎神經根、膈神經、耳大神經及枕小神經損傷、前胸壁深度撕裂傷5公分、肋間肌損傷左手拇指指間關節撕裂傷1公分，經送醫急救後傷勢穩定。

檢察官認為，洪男明知人體脖頸部脆弱，且有主動脈，持利刃攻擊此部位極有可能因主動脈破裂而造成大量出血死亡，竟仍基於殺人犯意而持菜刀砍劈哥哥的頸部，因而依殺人未遂罪起訴。

洪男目前羈押中。據了解，洪姓兄弟相差37歲，同父異母，洪弟領有身心障礙手冊，案發後警方家防官已協助處理。

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