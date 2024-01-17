高雄市工務局啟動左營區介壽路自勉路至左營大路路段拓寬，將現行16公尺寬道路，拓寬為雙向4車道，並導入人本道路精神進行規畫。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市左營區介壽路過去是左營海軍基地與自勉新村往來市區的重要道路，近年因陸續進行社會住宅、新台17線開發計畫，讓原有僅16米道路空間已不敷使用，高雄市工務局投入2.32進行拓寬，將以人本道路精神，拓寬為30米寬，擁有更多車道、人行道、停車空間等優質道路環境。

工務局表示，近年來介壽路周邊陸續通過「崇實安居社宅」及「高雄市濱海聯外道路開闢工程(新台17線)」計畫，同時市府也正規畫自勉、自助及崇實新村開發，考量未來介壽路人車通行需求增加，經向中央爭取後，於去年核定介壽路拓寬總經費2.32億元，隨即上網公告委外規劃設計，並在今年初啟動設計，力拼115年2月完工通車。

工務局介紹，介壽路為30公尺寬都市計畫道路，惟現況路寬僅16公尺，無論車道數還是行人環境都已造成當地瓶頸，將自勉路至左營大路路段拓寬後，將從既有雙向2車道增為4車道，道路設計將以人為本，行車安全兼顧景觀設計。

除拓寬外，也因為崇實社宅增設社區聯絡道、新台17開闢及軍方戰備需求而產生多個橫交路口，因此本工程將辦理整體路型調整，並規畫兩側友善安全人行動線，無障礙斜坡道、變電箱、路燈、停車格等設備將整併至設施帶內，加大行人通行空間，打造無障礙通行環境，採用人本及低碳及綠道路指標設計原則。

工務局拓寬計畫一出，受到許多網友稱讚，指道路拓寬還考量到行人空間、偏心式左轉道，能成道路改造正面教材；記者實際採訪當地住戶則說，目前車流量還不大，對實際拓寬效果有待觀察，但能整頓行人環境就已是一大進步。