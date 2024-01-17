每到年前許多公司會舉辦尾牙，還會邀請藝人表演，先前有科技公司請到韓國人氣女團aespa，立刻掀起粉絲暴動，甚至有不少人懇求被帶進場。Aespa昨（16）日真的現身佳世達集團的尾牙擔任表演嘉賓，總共唱了5首歌曲，全場氣氛嗨到最高點；事後aespa此次唱酬也被瘋狂討論，有知情人士爆料「8位數跑不掉」。

韓國SM娛樂旗下女團aespa是由Karina及Winter、Giselle以及Ningning組成，出道4年左右就紅遍全球，此次受邀當嘉賓促成她們首度來台灣的契機；昨日晚間aespa在佳士達集團尾牙登場，全場7千多名員工都被4人魅力驚豔到，更有人發文透露「aespa本人很正」。

在尾牙結束後，aespa表演畫面在網上瘋傳，她們當晚帶來5首熱門歌曲，先以〈Drama〉開場，再唱了〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉以及〈Next Level〉，令眾人最驚喜的是，aespa出動舞團、化妝師、工作人員等相當有誠意，因此引起網友猜測aespa唱尾牙價碼應該很可觀。

知名論壇《Dcard》上出現網友好奇詢問，「請到韓國一線女團來台唱尾牙要花多少錢？」，其實早在aespa要來台表演消息曝光後，就有傳出至少要耗費百萬元，沒想到有不少知情人士表示，「台中跨年Jessi都要800萬了，aespa感覺1000多萬不為過」、「在X看到有人說1600萬」、「佳世達市值約900億，請aespa花個1000萬小case」、「8位數跑不掉啦，SM的耶」。