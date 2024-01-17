國民黨在總統大選雖然遭到挫敗，但國會卻搶下第一大黨的地位；對於這樣的結果雖然黨內部分人士並不滿意，把矛頭指向黨主席朱立倫，倒朱勢力也包括「戰鬥藍」的成員，不過，「戰鬥藍」精神領袖趙少康公開表示對黨主席之位沒興趣。據了解，原本鬆散的「戰鬥藍」開始集結，甚至擴大現有版圖，目標成為黨內最大次級團體，發揮實質影響力。此外，本土派勢力也開始招兵買馬，先以國會議長改選為操兵的第一役。

國民黨在新國會大有斬獲，以52席加上2席友軍，躍身成為最大黨。儘管還有傳出零星倒朱聲音，但藍營新戰場已經瞄準立法院，希望爭取黨內主導權。中廣董事長趙少康發起的「戰鬥藍」，即便黨內一直有疑慮，擔心「戰鬥藍」持續壯大，會不會另立黨中央，會不會有另一個「地下黨主席」？以後黨中央、黨團到底聽誰領導？

而原本組織鬆散，只是選舉倉促成軍的「戰鬥藍」，在趙少康敗選後可能「不敬禮解散」，但事實上，選後黨中央相對低調，趙少康卻不但沒消音，更頻頻與黨中央搶奪話語權，在各項議題上不吝於表達立場，宛如總統大選延長賽。據了解，趙少康雖然對黨主席一職沒有意願，但在黨內持續扮演關鍵影響力卻興致勃勃，因此傳出挺趙派串連原本「戰鬥藍」，並把觸角延伸到本土派立委當選人，希望目標是黨團過半。

國民黨內過去不乏所謂「問政團體」，包括趙少康的新國民黨連線、或集思會等，之後也有親政會、e世代問政聯盟等，但純粹是問政或有聯誼性質，這和民進黨全國性的派系，並在黨內權力分治的情況並不相同。由於趙少康掌握媒體，因此選舉期間大量吸納「戰鬥藍」成員，而這樣的優勢在選後仍是吸納立委的利器，因此一旦擴大招募新血，確實有望國民黨最大次級團體，發揮議題設定與主導的力量。

不過，除了「戰鬥藍」之外，另一股以地方派系為主力的本土派，也打著支持韓國瑜參選立法院長為號召，開始串連黨團成員，把國會議長改選視為第一戰，未來是否「升級」成為另一個次級團體，也備受關注。可以說，重回國會第一大黨，國民黨各方勢力開始往新戰場集結，各自的角力也暗潮洶湧，詭譎氣氛不下三黨不過半的合縱連橫。