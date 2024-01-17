朱副市長期勉各位新任的分局長、大隊長，要作為新北市8000名警察的後盾，讓警察同仁可以挺起腰桿、抬起胸膛，勇敢面對任何不法的挑戰。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市政府警察局今（17）日下午舉辦卸、新任局長交接典禮，副市長朱惕之代表侯市長主持，勉勵新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任同仁為新北市治安的貢獻，予以肯定。

新北市警察局新任主任秘書張素菱。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警察局新任督察長林故廷。（圖 / 新北市警察局提供）

朱副市長致詞時提及，期勉各位新任的分局長、大隊長，要作為新北市8000名警察的後盾，讓警察同仁可以挺起腰桿、抬起胸膛，勇敢面對任何不法的挑戰，當案件發生時，警察能夠在第一時間展現正義、勇敢急先鋒的態度，用科技、法治迅速地逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心，維護警察執法的尊嚴，讓新北市的治安越來越好。

新北市警察局表示，本次配合內政部警政署調整全國重要警職作業，其中高階警官異動分別為：

主任秘書林新晃調陞高雄市警局副局長。

督察長王文澤調陞臺南市警局副局長。

警政監陳永昌調陞保安警察第六總隊主任秘書。

原三重分局長張國哲、原新莊分局長周振安、原蘆洲分局長林詮峰、原永和分局長李崇偉，均調陞內政部警政署警監督察。

原中和分局長陳忠龍調陞本局警政監。

新任淡水分局長由原新北市公關室主任彭正中（右）接任。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警察局配合內政部警政署，調整全國重要警職作業。（圖 / 新北市警察提供）

新北市警察局訓練科科長蕭惠珠，調陞台北市警局內湖分局長、公關室主任彭正中調陞淡水分局長、督察徐俊生調陞保安警察大隊長。

至於內部服務地區調整部分，則為三重分局長由原板橋分局長黃南山接任、新莊分局長由原海山分局長王鴻儒接任、海山分局長由原淡水分局長陳保緒接任、中和分局長由原樹林分局長趙家輝接任、樹林分局長由原保安警察大隊長林國民接任、蘆洲分局長由原林口分局長詹志文接任、林口分局長由原金山分局長蔣叔君接任、永和分局長由原瑞芳分局長王耀輝接任。

新北市警察局也說明，另有3名調入的分局長，分別為原台南市警局第五分局長陳宇桓接任板橋分局長、原台北市警局北投分局長沈明義接任金山分局長、原台北市警局保安警察大隊長陳建龍接任瑞芳分局長。