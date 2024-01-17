去年以突破3萬台的亮眼銷售成績稱霸豪華車市的Lexus，在豪華休旅級距市場亦穩坐冠軍，深受消費者喜愛的休旅車RX、NX、UX車系，銷售占豪華休旅車的31%，稱霸豪華休旅市場。本次導入全新開發的都會跨界休旅LBX，也將提供給熱愛休旅車的消費者們另一個選擇。

LBX命名源自Lexus Breakthrough X-over之字首，以PREMIUM CASUAL為設計概念，不受限於車身尺寸，憑藉風格且個性化的外觀設計、精緻且奢華的內裝質感與配備、更承襲了Lexus品牌一向優異的造車工藝，打造出跳脫級距框架且富有高級質感的車款，不僅賦予豪華車全新定義，更為一款引領市場潮流的全新跨界SUV車型。

LBX搭載品牌最新世代1.5升Hybrid油電複合動力系統，搭配E-CVT電子無段變速系統，並採用效能更出色的雙極鎳氫電池模組，創造最大綜效馬力136匹與26.4km/L平均油耗之優異節能表現；懸吊系統採用與日本、歐洲市場相同GA-B模組架構，以優異舒適的前獨立麥花臣及後拖曳臂懸吊的架構。

為守護駕駛及車室內所有乘客的安全，LBX搭載新世代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，其中強化多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助等；DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，升級具備RSA速限辨識輔助功能；另LDA、LTA等功能亦同步優化，提供駕駛更直覺的駕馭體驗。除LSS+ 3.0之外，LBX全等級標配8 SRS氣囊、BSM盲點偵測系統、SEA安全離座輔助系統等，並依等級提供360度環景影像輔助系統、AP自動停車輔助系統。