分析師和產業專家普遍認為今年科技業的裁員規模會比較小且更具針對性，那些正在AI競賽中奮起直追的公司比較有可能裁減人力，以抵銷他們為發展AI砸下的數十億美元。

Alphabet旗下谷歌公司（Google）上周宣布將裁員約千人，為了持續削減成本，語音助理（Voice Assistant）部門裁員數百人，Pixel、Nest和Fitbit硬體部門也將裁撤數百個職位，擴增實境（AR）團隊大多數人將被解僱，而中央工程團隊也將裁員數百人。

現在就連金雞母廣告業務部門也未能倖免，谷歌周二公告該部門將裁員數百人。

去年1月，Alphabet宣布大舉裁員1.2萬人，佔全球員工總數逾6%。

亞馬遜上周宣布串流媒體與工作室業務裁員數百人。據媒體報導，其Twitch直播平台，以及有聲書與Podcast部門Audible，亦裁員數百人。

根據追蹤網站Layoffs.fyi的數據，本月以來，美國科技業總計已裁員逾7,500人。

DA Davidson & Co分析師Gil Luria表示，沒有公司想要在這場AI革命中落後，他們都確信自己擁有這些能力，並將這些能力列為首要之務，即使必須犧牲其他領域。

儘管如此，與去年的大規模裁員相比，隨著經濟走穩、科技支出回升，今年的裁員總規模應該會小很多。

根據Challenger, Gray & Christmas, Inc.本月早些時候發布的報告，科技業在2023年裁員16萬8,032人，超過其他所有產業。Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta等科技巨頭都在去年裁員上萬人，Meta執行長祖克伯曾表示2023年是該公司的「效率年」（Year of Efficiency）。

GlobalData分析師Beatriz Valle不認為今年會有類似的數據出現，因為去年科技公司裁撤的，是他們在新冠疫情期間僱用的所有員工。AI是這波裁員的主要原因，但這僅意味著科技公司將改變他們招聘的優先順序。

某些科技公司為AI職位開出超高薪，此前有報告指出，Match Group旗下Hinge約會app為一個AI副總職位開出了年薪39.8萬美元。亞馬遜則為一個應用科學和生成式AI資深經理職位開出年薪34萬美元。

分析師和專家表示，這筆支出料將加深投資人對生成式AI投報率的期待，但大多數公司投資AI的效益可能需要較長時間才能顯現。

目前只有微軟和輝達是這波AI熱潮的大贏家。

哥倫比亞商學院管理學副教授Daniel Keum表示，過去的證據顯示可能需要十年或更長時間才可能從新技術賺錢，「這次AI會有所不同嗎？我並不樂觀，但許多很聰明的人認為這次時間會短得多」。