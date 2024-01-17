台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著5G與智慧聯網裝置普及率提升，全球智慧家庭市場也不斷擴增，台灣大看見龐大的物聯網應用商機，及隨之而來，因跨品牌系統不相容、應用場景無法聯動等限制所帶來的挑戰；以客戶需求出發，台灣大智慧家庭於三周年之際，加入全球通用的Matter生態系統，藉由擴充物聯網裝置相容性，幫助客戶不再受限於品牌系統，可自由選擇喜愛的智慧家電。日前推出「OP智慧家庭」套裝，首波「SwitchBot K10+智慧掃地機搭配Hub 2主控機器人」組合，整合兩項智能設備、5G網路、影音娛樂體驗與銷售服務，備受用戶喜愛，開賣短短1個月銷售即突破1,000組。未來將持續依用戶需求，推出更多智慧情境應用的智慧家庭組合套裝，全方位整合選購、搭建到實際場景應用等服務，為用戶實現更加便捷、個性化的智慧生活體驗。

Matter連接標準由連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance，CSA)制定，為加入協定的會員，提供相容、穩定且資安健全的物聯網連接技術，增加不同品牌裝置的互通性，與更穩定快速的連線品質，即使設備處於離線狀態，也可正常運作，降低雲端依賴性的同時，也可以強化了設備的資安防護力。