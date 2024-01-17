雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選雲林海線立委，17日表示虎尾鎮長將補選，他將全力輔選理念相同的虎尾鎮代會主席林嘉弘，也開始著手推動選前政見，一刻不得閒。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選雲林海線立委，除忙謝票，還要還願、輔選、推動政見，17日表示投票日當天他佩載廣心法師所贈「南無阿彌陀佛」項鍊去投票，結果順利當選，一定要回去還願，另外，輔選理念相同的虎尾鎮代會主席林嘉弘贏得虎尾鎮長補選、著手推動政見，都是當選後重要工作，一刻不得閒。

丁學忠此次立委選舉，擊敗尋求連任的「不敗女將」民進黨蘇治芬，為國民黨拿下雲林1席立委，這幾天忙著謝票，感謝選民的熱情支持，他到立法院後將為雲林爭取更多建設，包括爭取台積電雲林設廠、麥寮港轉型工商綜合港、發展大北港科技產業園區，讓雲林沿海地區更進步。

丁學忠表示，此次立委選戰打得很辛苦，還好虎尾選民非常支持他，在虎尾鎮得票數領先對手9000票，成為勝選關鍵，這是選民肯定他擔任虎尾鎮代、代表會主席、鎮長這17年的服務成果，但他日後在中央努力，地方也要有人互相配合，已宣布投入虎尾鎮長補選的鎮代會主席林嘉弘，便是最好人選。

丁學忠提到，選前他到南投縣集集鎮國寺拜見廣心法師，法師贈予一條「南無阿彌耽佛」項鍊，競選期間每天佩載在身上，幫助他心靈平靜、信心滿滿，投票當天也載著這個「幸運符」去投票，覺得充滿希望，果然晚上就傳來當選好消息，所以他一定要回去鎮國寺還願，感謝法師賜予他心靈能量面對此次選戰。

丁學忠指出，他在選前就已規畫好如何建設雲林沿海，提出虎尾區爭取台積電設廠、台西區發展麥寮工商綜合港、北港區推動大北港科技產業園區，「三箭齊發」有效帶動沿海整體發展，這些他到立法院後都會全力推動。

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