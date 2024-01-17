以「低買高賣 智慧選股」為指數特色的統一價值成長ETN（020018）最新成分股調整自18日生效，本次增刪7檔，包括搭上綠能趨勢的新光鋼（2031）、正崴（2392）及業績大爆發的長榮航（2618）等；同日調整生效的統一IC設計台灣ETN（020031）成分股則無異動。

「潛力股風向球」統一價值成長ETN自2020年7月發行以來，至2023底漲幅達104％，相當經得起市場考驗；本次新增包含新光鋼、三陽工業、正崴、長榮航以及精成科。

其中，新光鋼以及正崴皆搭上離岸風電題材，新光鋼預期綠能事業營收將在2024年更進一步；而正崴則是受惠子公司森崴能源在離岸風場工程的貢獻成長，加上消費性產品客戶去庫存化完成，今年營收成長倍增動能；長榮航去年營收創新高，客運量增價漲，將帶動2024客運營收持續成長，多家法人給予正向評價。

另外，同日調整的統一IC設計台灣ETN本次成分股則無異動，其指數由每股稅後純益（EPS）表現以及自由流通市值加權法設計而成，選股兼具獲利與市值。

依據CMoney資料統計，統一IC設計台灣ETN 去年漲幅達81.11％，為台股指數型產品第二名，近期在矽智財（IP）類股強力拉抬下，股價來到發行後新高。